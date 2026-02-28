Israel mató a “varias figuras esenciales” del régimen iraní, según un oficial israelí

Israel mató a “varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el Gobierno” de Irán tras atacar “simultáneamente” tres lugares donde se celebraban reuniones de responsables del régimen, aseguró este sábado un oficial militar israelí.

“El ataque se basó en un plan operativo desarrollado durante varios meses, centrado en un esfuerzo de inteligencia de la Dirección de Inteligencia para identificar una oportunidad operativa en el momento en que se reunieran altos funcionarios del régimen”, afirmó la misma fuente.