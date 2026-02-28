Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 feb 2026 Actualizado 15:58

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Israel mató a “varias figuras esenciales” del régimen iraní, según un oficial israelí

MANAMA, BAHRAIN - FEBRUARY 28: Smoke rises after Iran carried out a missile strike on the main headquarters of the U.S. Navyâs 5th Fleet in Manama in retaliation against US-Israeli attacks, in Bahrain February 28, 2026. (Photo by Stringer/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

MANAMA, BAHRAIN - FEBRUARY 28: Smoke rises after Iran carried out a missile strike on the main headquarters of the U.S. Navyâs 5th Fleet in Manama in retaliation against US-Israeli attacks, in Bahrain February 28, 2026. (Photo by Stringer/Anadolu via Getty Images)

EFE

Israel mató a “varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el Gobierno” de Irán tras atacar “simultáneamente” tres lugares donde se celebraban reuniones de responsables del régimen, aseguró este sábado un oficial militar israelí.

“El ataque se basó en un plan operativo desarrollado durante varios meses, centrado en un esfuerzo de inteligencia de la Dirección de Inteligencia para identificar una oportunidad operativa en el momento en que se reunieran altos funcionarios del régimen”, afirmó la misma fuente.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir