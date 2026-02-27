El CNE presentó en Pereira la Plataforma de Postulación y Acreditación para las elecciones de 2026

Colombia

La Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales del Consejo Nacional Electoral es un sistema tecnológico que será implementado en las elecciones de 2026 para fortalecer los controles y la transparencia del proceso, ya que la autoridad electoral busca modernizar los mecanismos de vigilancia y reforzar las garantías de legitimidad para las jornadas electorales en Colombia y el exterior.

Al respecto, el CNE informó que ya se adelantan jornadas de capacitación dirigidas a agrupaciones políticas y a integrantes de la Policía Nacional de Colombia y del Ejército Nacional de Colombia, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema, por lo que la autoridad electoral presentó en Pereira la herramienta, que permitirá a las organizaciones políticas postular y acreditar de manera digital a testigos electorales, observadores y auditores de sistemas.

Durante la presentación en la capital risaraldense, el director de Vigilancia e Inspección Electoral, José Antonio Parra, aseguró que el sistema garantizará que la información del proceso sea “verificable y segura”, y explicó que los datos reportados no podrán ser alterados. Por primera vez, estos actores se identificarán mediante una credencial digital, con código QR, que contendrá sus datos validados y el puesto de votación asignado, facilitando el control de acceso a los recintos electorales.

Por otro lado, Parra también aseguró que, una vez diligenciadas las actas correspondientes, los testigos electorales podrán tomar una fotografía del formulario y enviarla en tiempo real a través del aplicativo, lo que permitirá a la organización electoral contar de manera inmediata con la información registrada en cada mesa.