De hotelería tradicional a nuevos modelos de hospitalidad y digitalización: la evolución de OxoHotel

Colombia

La evolución de ‘OxoHotel Hospitality Management Group’ marca un punto de inflexión en la industria, ya que está consolidado como el grupo de hospitalidad más grande de Colombia por número de hoteles en operación. A su vez, la compañía no solo lidera en escala, sino también en visión y transformación del sector.

Con 30 hoteles en más de 10 destinos y un portafolio que integra resorts, formatos ‘All Inclusive’, hoteles independientes y marcas internacionales, OxoHotel ha construido una plataforma diversa con un propósito claro: llevar el turismo en Colombia a un nuevo nivel de competitividad, innovación y experiencia.

“En OxoHotel entendimos que la hotelería tradicional ya no es suficiente. Hoy la hospitalidad exige innovación, flexibilidad y una visión integral del viajero. Nuestra evolución hacia nuevos modelos como OxoLiving, la consolidación de nuestra colección ‘All Inclusive’ y el fortalecimiento de nuestra plataforma digital responden a una estrategia clara: transformar la manera en que se vive, se invierte y se experimenta la hospitalidad en Colombia y la región”, afirma Juan Carlos Galindo, CEO de OxoHotel.

Por ese motivo, la nueva etapa va más allá de la hotelería tradicional. Uno de los hitos recientes es el lanzamiento de OxoLiving, su unidad de negocio enfocada en modelos innovadores de hospitalidad, así como alineada con tendencias globales como el coliving, las estadías flexibles y las ‘branded residences’. El objetivo de este lanzamiento es integrar servicios hoteleros con soluciones habitacionales de mediana y larga estancia.

En paralelo, el grupo consolida su primera colección ‘All Inclusive’ en destinos estratégicos, ampliando su propuesta hacia experiencias integrales que combinan alojamiento, gastronomía y entretenimiento bajo estándares internacionales.

La transformación también se apalanca en la tecnología, por lo que OxoHotel avanza en la evolución de su plataforma transaccional propia, integrando en un solo entorno digital la consulta, planeación y reserva directa de su portafolio, además de soluciones que combinan vuelo y hotel para fortalecer el canal directo y optimizar la experiencia del viajero.

Con proyectos en estructuración en Perú, México y Brasil, entre otras naciones, la compañía proyecta exportar su modelo de gestión hotelera desde Colombia hacia América Latina, posicionando al país no solo como destino turístico, sino como un referente regional en operación hotelera.

De esta manera, OxoHotel consolida una visión integral de hospitalidad que combina escala, innovación y diversificación, reafirmando su papel como actor estructural en la evolución del turismo colombiano.