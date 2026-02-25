Tribunal Supremo de Brasil halla culpables a dos políticos de ordenar matar a Marielle Franco

La corte suprema de Brasil halló culpables este miércoles a dos políticos de ordenar el asesinato a tiros de la concejala Marielle Franco en 2018, un caso que conmocionó el país.

El exdiputado Chiquinho Brazao y su hermano Domingos, exlegislador de Rio de Janeiro, fueron condenados por unanimidad por cuatro jueces que en seguida definirán la duración de las penas.

Franco, concejal y activista negra y lesbiana, fue acribillada a balazos por un expolicía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Rio de Janeiro. Su conductor también murió.