Cuba lleva a la ONU su ofensiva diplomática contra EEUU tras visitar Pekín, Moscú y Madrid

El Gobierno cubano llevará este lunes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su esfuerzo diplomático para recabar apoyos internacionales frente al asedio petrolero de EE.UU., culminando una gira de su canciller, Bruno Rodríguez, por Vietnam, China, España, Rusia y Francia.

La decisión de Washington de cortar el flujo de petróleo de Venezuela a la isla y de amenazar con aranceles a quienes le suministren crudo han llevado a todo el país a una situación de emergencia total y puesto a su Gobierno ante el abismo.

Ante esta situación, el Gobierno cubano puso en marcha un duro plan de contingencia para tratar de subsistir sin petróleo del exterior y envió a Rodríguez a una extensa gira en calidad de “enviado especial” del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) y del Gobierno".

Por el momento no se conocen los frutos de esta gira -más allá de un anuncio de ayuda humanitaria por parte de España aún por concretar- en la que Rodríguez se ha reunido, entre otros, con el presidente ruso, Vladímir Putin, y los ministros de Exteriores de España y Francia, José Manuel Albares y Jean-Noël Barrot.

Vietnam, un aliado tradicional de la isla, fue la primera escala de Rodríguez, donde mantuvo reuniones con el secretario general del Partido Comunista, To Lam, el presidente del país, Luong Cuong; y el primer ministro, Pham Minh Chinh, entre otros.

Rodríguez elogió en redes sociales el “involucramiento y dirección estratégica” en las relaciones bilaterales de To, quien por su parte reiteró la disposición de su país a apoyar a Cuba “dentro de sus capacidades”.

Vietnam es actualmente el segundo socio comercial de Cuba y su principal inversor de Asia-Pacífico. En los últimos meses le ha donado miles de toneladas de arroz y recaudado una donación popular de 23,3 millones de dólares.

Parada en China

En su siguiente etapa, en Pekín, Rodríguez se reunió con el miembro del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista de China, Wang Huning, y el director de la Agencia Internacional de Cooperación de China (CIDCA), Chen Xiaodong, entre otros.

“Reiteré la alta prioridad que Cuba concede al desarrollo pleno e integral de nuestros vínculos históricos y estratégicos y de la cooperación en todas las esferas con esta hermana nación socialista”, señaló Rodríguez.

El presidente chino, Xi Jinping, aprobó a finales de enero una ayuda emergente a Cuba que incluye asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60.000 toneladas de arroz.

El canciller se desplazó a continuación a España, que si bien no es un aliado, sí mantiene lazos económicos y políticos por motivos históricos. Rodríguez transmitió a Albares su interés en “reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual”.

De seguido se desplazó a Moscú, un estrecho aliado político y socio comercial que mantiene una “asociación estratégica” con Cuba. Rodríguez fue recibido por su homólogo ruso, Serguéi Lavrov y por el propio Putin, quien consideró que las nuevas sanciones de Washington son “inaceptables”.

“Ahora es un momento especial, con nuevas sanciones. Ya saben cuál es nuestra postura al respecto. No aceptamos nada parecido”, afirmó el presidente ruso.

El Kremlin confirmó que las partes trataron la ayuda concreta que puede prestar Moscú a La Habana. El Gobierno ruso ha indicado que va a enviar en breve petróleo a la isla como “ayuda humanitaria”, pero ha evitado dar detalles.

Lavrov, por su parte, resaltó que la cooperación entre su país y Cuba no representa una amenaza para Washington e instó a EE.UU. a mostrar “sentido común”.

En su última parada antes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Rodríguez se reunió con su homólogo francés, a quien reiteró la “escalada de amenazas de EE.UU.” con el subsiguiente “impacto en los derechos fundamentales del pueblo cubano”.

Rodríguez estuvo acompañado en parte de esta gira por el vice primer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, y por el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe del Estado Mayor, Roberto Legrá, entre otros funcionarios.