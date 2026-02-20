Registro Nacional de Despachos Carga exige control y seguimiento en tiempo real a carga

Desde el pasado 30 de noviembre de 2025, las empresas de transporte de carga en Colombia enfrentaron un cambio drástico en su operación digital.

Según la Resolución 20243040058015, es obligatorio reportar los tiempos reales de cargue y descargue, incluyendo fecha y hora exacta, mediante sistemas de monitoreo de flota vinculados al Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC). Esta medida busca que el sistema de información sea el eje central para la expedición de manifiestos y la trazabilidad total de la mercancía en el país.

La obligatoriedad de este reporte no es nueva, pero sí su nivel de exigencia técnica, pues desde 2013, mediante la Resolución 377, se establecieron los lineamientos para el reporte de tiempos logísticos.

Sin embargo, la última actualización definió que las empresas que omitan esta obligación o registren información incorrecta quedarán expuestas a investigaciones administrativas y multas económicas.

El incumplimiento, que incluye reportar fuera de los tiempos establecidos o no utilizar los medios tecnológicos exigidos, también derivará en procesos sancionatorios y una mayor frecuencia de auditorías por parte de las autoridades.

Además, ante cualquier inconsistencia detectada, las empresas disponen de un plazo máximo de solo 72 horas para validar y corregir los datos ante el Ministerio de Transporte antes de que las sanciones sean inevitables.

Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de Zonar Systems, explica que uno de los mayores riesgos para el cumplimiento normativo es no contar con un proveedor robusto que garantice el cumplimiento de la norma.

“Muchas empresas tienen el GPS con un proveedor y la plataforma de reporte con otro. Esto suele generar dificultades técnicas al momento de identificar el origen de una falla, obligándolas a gestionar soluciones con dos compañías distintas, lo que consume tiempo vital y pone en riesgo el reporte oportuno”, afirma.

Para mitigar estos riesgos, es indispensable que las compañías migren hacia soluciones integrales que disminuyan las fricciones generadas por los cargues manuales de información.

De acuerdo con el experto, uno de las pocas empresas capacitadas para gestionar este registro de manera directa, al no depender de terceros ni de integraciones limitadas, las empresas pueden garantizar una mayor estabilidad ante los cambios frecuentes en los criterios técnicos del RNDC.

La infraestructura y plataforma permite a las transportadoras garantizar el registro y el seguimiento del RNDC, reduciendo drásticamente los errores y reprocesos.

“Nuestra plataforma facilita el cumplimiento de la ley y mediata para actuar a tiempo”, agrega el directivo.

Con este nivel de control, el reporte al RNDC deja de ser una carga administrativa para todas las empresas de carga en el país y se convierte en un proceso automático que protege la rentabilidad y la reputación de las transportadoras frente al Ministerio de Transporte.