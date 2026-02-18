Gobernación de Bolívar declaró calamidad pública en 15 municipios por emergencias climáticas

La Gobernación de Bolívar declaró la calamidad pública en 15 municipios del departamento, tras evaluar el impacto de las inundaciones en el sur del territorio, los procesos de erosión que amenazan viviendas y vías, y la inminente temporada de sequía que podría agravar la situación en otras localidades.

La decisión fue adoptada durante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, donde las autoridades analizaron el panorama actual y los posibles escenarios frente a la variabilidad climática.

Con esta declaratoria, la administración departamental busca agilizar la destinación de recursos y la ejecución de acciones inmediatas para atender a las comunidades afectadas, garantizar ayuda humanitaria y adelantar obras de mitigación que reduzcan los riesgos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los alcaldes municipales y a los organismos de socorro para mantener activos los planes de contingencia y reforzar las estrategias de prevención ante posibles nuevas emergencias.