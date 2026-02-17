Universidad El Bosque se pronuncia tras la muerte de Cristian Martín y pide evitar especulaciones

A través de un comunicado, la institución confirmó la muerte del joven, de 16 años, y aseguró que su partida “representa una pérdida que nos conmueve profundamente”.

En el pronunciamiento, la universidad extendió un mensaje de solidaridad a sus familiares, compañeros y docentes, y anunció acompañamiento para la comunidad académica.

“La Universidad dispondrá canales de apoyo psicosocial para quienes requieran acompañamiento ante estas circunstancias”, señaló la institución.

Asimismo, hizo un llamado explícito a la prudencia mientras avanzan las investigaciones oficiales.

“Hacemos un especial llamado a la prudencia y al respeto por la memoria del estudiante, su familia y por el proceso que adelantarán las autoridades, evitando especulaciones o la difusión de información que no sea confirmada”, indicó la Universidad.

Lo que se conoce del caso

Cristian Martín salió de su vivienda en la madrugada del 16 de febrero, hacia las 4:40 a.m., para dirigirse a clases. Horas después, su familia perdió contacto con él. Según relataron sus allegados en medios de comunicación, la ubicación GPS de sus dispositivos personales registraba el municipio de Gachancipá, a aproximadamente 50 minutos de Bogotá.

Tras iniciar la búsqueda, el joven fue encontrado sin vida en una zona boscosa de ese municipio. Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Cristian había obtenido uno de los mejores resultados en las pruebas Saber 11 de su institución educativa, logro que le permitió acceder a una beca para cursar sus estudios universitarios. Sus familiares lo describieron como un joven tranquilo y dedicado a sus estudios.

La Universidad reiteró su acompañamiento a la familia y a la comunidad académica en este momento de duelo, insistiendo en la importancia del respeto y la responsabilidad en el manejo de la información.