Cartagenero gana Congo de Oro en Noche de Orquestas en Barranquilla

En el marco del Carnaval de Barranquilla 2026, el artista cartagenero Ronny Music se consagró como el gran ganador de la tradicional Noche de Orquestas, uno de los eventos musicales más emblemáticos e importantes de esta celebración cultural.

Con una presentación cargada de energía, sabor y una poderosa conexión con el público, Ronny logró sobresalir entre reconocidas agrupaciones, conquistando al jurado y a miles de asistentes que vibraron con su show musical. Su triunfo le permitió traer un Congo de Oro a La Heroica, dejando en alto el nombre de Cartagena y consolidando su proyección artística a nivel nacional.

“Fue mi primera vez en la Noche de Orquestas, y aunque los nervios fueron inevitables, supe transformarlos en fuerza para dar lo mejor de mí, transmitir esa energía a mi agrupación, al jurado y al público”, expresó el artista.

Visiblemente emocionado tras recibir el reconocimiento, Ronny agregó: “Me siento profundamente feliz. Ha sido un sueño desde niño y, sin duda, uno de los retos más grandes de mi vida: presentarme en uno de los escenarios más importantes de Colombia y del Carnaval de Barranquilla. Siempre confié en Dios y en el talento que me dio”.

Este logro marca un momento trascendental en su carrera, reafirmando su posicionamiento en la escena musical y proyectándolo hacia nuevos escenarios dentro y fuera del país.

“Se aproximan grandes proyectos, entre ellos un álbum en honor a la champeta, pero llevado al género salsa, con canciones románticas y también muy alegres”, puntualizó.

Cabe destacar que la Noche de Orquestas es uno de los espacios más representativos del Carnaval de Barranquilla, donde se reúnen los máximos exponentes de la música tropical, salsa y merengue, consolidándose como una plataforma que reconoce la excelencia artística y la trayectoria musical.