Policía allanó vivienda en La Boquilla utilizada como escondite para el almacenamiento de celulares

En el marco de las acciones focalizadas para mitigar delitos de alto impacto, como el hurto de celulares, la Policía Nacional de Colombia adelanta una serie de operativos orientados a identificar y judicializar a personas dedicadas a la comisión de este delito en la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Mediante el despliegue de una diligencia de registro y allanamiento a un bien inmueble en el sector Bogotá, del corregimiento de La Boquilla, se logró la recuperación de 18 terminales móviles que figuraban como hurtadas y la incautación de otros 35 equipos sin documentación que acreditara su procedencia o legalidad.

Entre los celulares recuperados se encontraron 16 de marca Redmi, 12 Honor, 9 Samsung, 6 Tecno, 4 Poco, 2 Motorola y 2 Oppo, avaluados en más de 40 millones de pesos.

Estos operativos se desarrollan de manera permanente en diferentes sectores de la ciudad y se extenderán a locales comerciales dedicados a la venta y servicio técnico de celulares, con el fin de verificar la legalidad de los equipos y contrarrestar las redes dedicadas a la comercialización de dispositivos hurtados.

Es importante destacar que, en lo corrido del presente año, la Policía Nacional en Cartagena, en la ofensiva contra el hurto de celulares, ha logrado recuperar más de 180 terminales móviles.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para evitar la compra de celulares de dudosa procedencia, ya que adquirir equipos hurtados fomenta este delito y fortalece las economías criminales que afectan la seguridad ciudadana. Se recomienda comprar únicamente en establecimientos autorizados y exigir siempre la factura y documentos que acrediten la legalidad del equipo.

La Policía Nacional pone a disposición de la comunidad la línea gratuita 123 y la línea del Oyente Cooperante de la emisora Radio Policía Nacional 311-4072363, para la entrega de información que permita identificar, ubicar y capturar a personas vinculadas a actos delictivos. La información será manejada de forma confidencial y bajo absoluta reserva.