Cartagena ratifica hermanamiento con Montería con más de 20 toneladas de ayuda

Tras las fuertes inundaciones que han afectado a Montería desde inicios de febrero, dejando miles de familias damnificadas que requieren de la solidaridad de todo el país, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, activó un plan integral que involucró a todo el Distrito en la gestión y entrega de ayudas humanitarias priorizadas para atender la emergencia en la capital cordobesa. Adicionalmente, desde la Umata Cartagena, también se emprendieron acciones integrales en pro del rescate de animales y atención veterinaria.

Así, durante toda la semana, comenzaron a consolidarse los esfuerzos en el marco del hermanamiento entre el alcalde Dumek Turbay y su homólogo de Montería, Hugo Kerguelén, materializados hoy a través de la campaña distrital #CartagenaUnidaPorMontería.

“Desde que conocimos la situación de Montería, nuestra decisión fue acompañar sin condiciones. Cartagena puso a disposición todo lo que tiene porque entendemos que las emergencias no reconocen fronteras. El hermanamiento se demuestra actuando”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Las primeras acciones se materializaron el domingo, 8 de febrero, a través del Plan de Emergencia Social (PES) y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo , con el envío de dos camiones cargados con más de 500 ayudas humanitarias entre alimentos no perecederos, colchonetas, medicamentos, insumos médicos y medicinas veterinarias.

Consolidando el apoyo, desde el inicio de la semana del 9 de febrero, el Distrito activó oficialmente la campaña solidaria, #CartagenaUnidaPorMontería, que convocó a los ciudadanos de Cartagena a donar alimentos, ropa, concentrado para animales y artículos de primera necesidad.

Para facilitar la participación ciudadana, se habilitaron puntos oficiales de acopio. Las ayudas humanitarias podían entregarse en el Coliseo Bernardo Caraballo y para la donación de medicamentos e insumos médicos, con la articulación del Dadis, se dispuso como punto de acopio la sede de la Cruz Roja Colombiana, seccional Bolívar.

La respuesta ciudadana permitió fortalecer el acompañamiento inicial y completar el envío, a lo largo de la semana, de más de 20 toneladas de ayuda humanitaria fueron transportadas hasta la zona de emergencia.

“Desde el primer momento articulamos con la Oficina de Gestión del Riesgo el envío de las ayudas humanitarias. Logramos consolidar cargamentos que superaron las veinte toneladas entre alimentos, agua potable, colchonetas y medicamentos para las familias afectadas”, dijo Jorge Redondo, director del Plan de Emergencia Social.

Por su parte, Daniel Vargas, director de la OAGRD, se refirió a la completa disposición desde Cartagena frente al apoyo integral desplegado hacia Montería.

“Activamos de manera inmediata los protocolos de respuesta y coordinamos la logística para que las ayudas humanitarias salieran de Cartagena de forma organizada y oportuna, en articulación con las autoridades de Montería, garantizando que llegaran a quienes más lo necesitaban”, expresó Vargas.

De manera simultánea, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) se desplazó a Montería con su infraestructura especializada, una de las mejores en Colombia, con capacidad operativa para atención animal en emergencias. El equipo viajó con la unidad veterinaria móvil, cirujanos, ambulancias medicalizadas y más de seis toneladas de alimento destinadas a perros, gatos, cerdos, caballos y aves afectados por la emergencia.

El director de la Umata, Adolfo Pérez, dio un balance de las diferentes jornadas. “Nos articulamos con las autoridades locales y dividimos el equipo para atender zona rural, albergues y rescate. Hemos logrado rescatar más de 200 animales y atender aproximadamente más de 1.700 de distintas especies. Incluso, con apoyo de lanchas y drones, pudimos rescatar a una persona que permanecía aislada en sectores inundados y trasladarla de forma segura”.

A esta operación se sumó Distriseguridad, que desplazó tres drones térmicos equipados con iluminación especial para trabajo nocturno, permitiendo continuar labores en condiciones de baja visibilidad. También se dispuso de una embarcación tipo zodiac y una jetski para facilitar el acceso a viviendas y sectores de difícil alcance, fortaleciendo las tareas de monitoreo y rescate.

Mientras el componente humanitario y veterinario avanzaba en terreno, la misión médica del Distrito, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), también se integró al acompañamiento. Un equipo de 16 profesionales en pediatría, medicina familiar, medicina general y enfermería —pertenecientes a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y a la Universidad de Cartagena— reforzó la atención en albergues e instituciones habilitadas para las familias afectadas.

“Por indicaciones del alcalde mayor, en ese hermanamiento entre Montería y Cartagena, desplazamos una oferta médica que reforzó la misión local. Iniciamos en los albergues y luego ampliamos la atención a instituciones y puestos de salud. El resultado de la atención integral a niños, adultos mayores, jóvenes y más fue positivo”, destacó Rafael Navarro, director del Dadis

La misión médica brindó más de 1.456 atenciones y acciones en salud, que abarcaron desde la toma de talla y peso, el control de la tensión arterial y la medición de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, hasta consultas de medicina general y pediatría y educación en salud.

Durante estas intervenciones, se dio seguimiento a pacientes con patologías crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedad renal, se atendió a gestantes y personas con discapacidad visual, y se identificaron pacientes con tuberculosis (TBC) en fase de tratamiento, así como casos sospechosos de dengue, fortaleciendo la respuesta sanitaria en la comunidad.

De esta forma, la Alcaldía de Cartagena, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, ratifica que continuará implementando las acciones que sean necesarias, en medio de una grave emergencia que ha convocado la solidaridad de todos los sectores del país, y que se convierte en el reflejo de la importancia de los compromisos enmarcados en la Liga de Alcaldes del Caribe y el hermanamiento con Montería.