Cartagena llevó sus Fiestas de Independencia al Carnaval de Barranquilla

El Caribe se reconoció cuando la fiesta caminó, bailó y se nombró a sí misma. Este año, las Fiestas de la Independencia de Cartagena del 11 de Noviembre cruzaron el río y la historia para participar en el Carnaval de Barranquilla, llevando consigo la memoria viva de una celebración que fue cimiento, origen y espejo de muchas otras fiestas del Caribe colombiano.

Esta participación de cerca de 1.000 artistas, buscó visibilizar el valor patrimonial de la diversidad cultural y pluriétnica que habitó en las Fiestas de la Independencia, una manifestación donde confluyeron herencias africanas, indígenas y europeas, y donde la calle se transformó en escenario de identidad, resistencia y celebración colectiva.

“Las Fiestas de la Independencia de Cartagena no fueron solo una conmemoración histórica; fueron un relato vivo del Caribe, una expresión profunda de nuestra diversidad y de cómo la fiesta fue, desde siempre, un lenguaje de libertad y unión entre los pueblos”, afirmó Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena.

Una delegación que encarnó la memoria, la autoridad festiva y la creación popular

La participación de Cartagena en el Carnaval de Barranquilla se materializó a través de una delegación que reunió los símbolos, los personajes y las expresiones que dieron vida a las Fiestas de la Independencia del 11 de Noviembre.

Al frente estuvo la Reina Popular de la Independencia, figura central que representó la participación comunitaria, los barrios y la voz del pueblo, acompañada por los Grandes Lanceros, reconocidos como autoridades festivas y portadores de la tradición, guardianes de una memoria que se transmitió de generación en generación y que evocó la historia, la resistencia y el espíritu festivo de estas celebraciones.

Junto a ellos estuvieron los Lanceros Infantiles, semilla y futuro de la tradición, quienes por primera vez viajaron a los Carnavales de Barranquilla con la delegación cartagenera, como muestra viva del relevo generacional que mantuvo vigente la fiesta y aseguró su continuidad en el tiempo. La delegación se enriqueció, además, con la presencia de actores festivos, personajes alegóricos y emblemáticos que encarnaron las narrativas populares, los imaginarios colectivos y las historias que el pueblo contó a lo largo del tiempo, cargadas de simbolismo, humor y crítica social.

Asimismo, hicieron parte de esta participación los 20 ganadores de la Convocatoria de Circulación Nacional de artistas y gestores culturales, una apuesta institucional que fortaleció la proyección de los procesos creativos locales en escenarios de alto impacto. Con su presencia, en la Vía 44 y otros escenarios de la Arenosa, Cartagena no solo hizo presencia con sus símbolos tradicionales, sino también con el talento contemporáneo de creadores y gestores que en ese momento dinamizaron el ecosistema cultural de la ciudad.

“Los Grandes Lanceros representaron la autoridad simbólica de nuestras fiestas y, ese año, celebramos con orgullo 20 años de la creación de esta figura cultural que custodió nuestra identidad. Por ello, en esta delegación no solo nos acompañaron los lanceros actuales, sino que se sumaron lanceros de años anteriores, quienes regresaron para recordarnos la importancia de haber dado vida a este rol histórico. Junto a ellos, los actores festivos fueron la voz creativa del pueblo, y nuestros artistas y gestores la fuerza viva que proyectó esta tradición hacia nuevos escenarios. En todos ellos convivieron la historia, el ritual y la imaginación popular que marcaron a Cartagena por siglos”, destacó Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Esta puesta en escena colectiva se completó con la comparsa Fantasía Africana, la agrupación KORA Herencia y Tradiciones, la agrupación Ballet Latino Heroico y la agrupación Ekobios, conformando una propuesta que transitó entre lo ancestral y lo contemporáneo, y que reflejó la riqueza expresiva de las Fiestas de la Independencia como un patrimonio vivo, diverso y en permanente transformación.

En el corazón del Carnaval: la Batalla de Flores

Las Fiestas de la Independencia de Cartagena hicieron parte del primer bloque del desfile de la Batalla de Flores, uno de los eventos más emblemáticos e icónicos del Carnaval de Barranquilla. Esta presencia reconoció a Cartagena como precedente festivo del Caribe colombiano y reafirmó los lazos culturales que históricamente unieron a ambas ciudades.

Cartagena, raíz del Carnaval

Las Fiestas de la Independencia de Cartagena fueron el precedente histórico desde el cual nacieron muchas celebraciones populares del Caribe. Incluso, hicieron parte del origen del Carnaval de Barranquilla, donde figuras tradicionales como el Congo surgieron en el marco de las fiestas cartageneras y fueron posteriormente adoptadas y resignificadas por el carnaval barranquillero.

“Reconocer esta historia compartida fue entender que nuestras fiestas no compitieron, sino que dialogaron, se encontraron y se fortalecieron desde sus raíces comunes”, expresó Espinosa, directora del IPCC.

Homenajes que unieron banderas, territorios y memorias

Durante el desfile, la agrupación KORA Herencia y Tradiciones presentó la danza “Los Indios Farotos”, una obra que honró al Caribe, sus raíces culturales y el valor de las artesanías como expresión identitaria.

La agrupación Ballet Latino Heroico ofreció una puesta en escena inspirada en los bailes de salón de los siglos XV y XVI, conectando la historia universal de la danza con el lenguaje festivo contemporáneo. Por su parte, la comparsa Fantasía Africana, de la agrupación Ekobios, rindió un homenaje a las banderas de Cartagena y Barranquilla, como símbolo de hermandad, memoria compartida y orgullo caribe.

La Fiesta que Nos Une, también en Barranquilla

Con esta participación, Cartagena reafirmó que sus Fiestas de la Independencia fueron un patrimonio vivo, una celebración que trascendió territorios y tiempos, y que encontró en el Carnaval de Barranquilla un espacio natural para reencontrarse con su propia historia.

“Salir a desfilar en Barranquilla fue volver al origen, reconocer nuestras raíces comunes y seguir construyendo, desde la fiesta, un Caribe unido, consciente de su memoria y orgulloso de su diversidad”, concluyó la directora