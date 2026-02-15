Capturado alias ‘Totoy’ en Cartagena con una pistola en el barrio La Candelaria

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien tenía en su poder una pistola, en el barrio La Candelaria.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia del CAI La Perimetral, permitió capturar a alias ‘el Totoy’ de 21 años, quien fue sorprendido en poder de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, con un cargador y cinco cartuchos para el mismo.

El capturado fue sorprendido al descender de un vehículo y, al notar la presencia de las patrullas, emprendió la huida hacia una zona enmontada; sin embargo, fue interceptado por las unidades policiales.

A alias ‘el Totoy’, le registra una anotación judicial como indiciado por el delito de hurto.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el delito, capturando a 848 personas e incautando 62 armas de fuego ilegales.

“Continuamos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, reiteramos la invitación a la ciudadanía a denunciar y cooperar con las autoridades para lograr la captura y judicialización de quienes incurren en conductas que afectan la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.