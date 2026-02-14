Policía investiga homicidio en Magangué: víctima fue atacada en parque Las Américas

La Policía del departamento de Bolívar informó que en horas de la mañana, alrededor de las 9:30, perdió la vida el ciudadano Carlos Alberto Jiménez Sepúlveda, de 52 años, tras ser atacado con arma de fuego en el barrio Centro, sector parque Las Américas.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba reunida con varias personas jugando dominó, como lo hacía habitualmente, cuando dos sujetos lo abordaron y le dispararon. Jiménez fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades confirmaron que el occiso registraba una anotación judicial por violencia intrafamiliar en 2011. El caso fue asumido por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de inteligencia policial, quienes adelantan actos urgentes y labores investigativas para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Actualmente se ejecuta un plan candado en la zona, acompañado de la verificación de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos. La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya al avance de la investigación a través de la línea 123 y los canales institucionales.