Primera jornada del año de Gobierno al Barrio llevó soluciones a 916 personas en San Francisco

Con una amplia oferta de servicios y trámites al alcance de la comunidad, este viernes se llevó a cabo en el barrio San Francisco la primera jornada del año de Gobierno al Barrio, una estrategia que acerca el Distrito a los territorios y convierte la presencia institucional en soluciones reales.

Durante la jornada de atención integral, 916 personas en situación de pobreza se beneficiaron de la oferta distrital brindada por entidades públicas y privadas, entre ellas Dadis, EPA Cartagena, Banco Agrario, TransCaribe, Corvivienda, Cuerpo de Bomberos, IDER, IPCC, Escuela de Gobierno, Renta Ciudadana, Profamilia, Distriseguridad, Politécnico de América, Fundación Saber, entre otras.

A través del Plan de Emergencia Social- Pedro Romero, el Distrito desplegó una atención articulada que incluyó servicios relacionados con acceso a la justicia, identificación, bancarización, dinámica familiar, generación de ingresos y empleabilidad, entre otros.

“La primera jornada de Gobierno al Barrio de este tercer año de administración reafirma nuestro compromiso de llevar soluciones y respuestas a las comunidades más vulnerables de la ciudad. Seguiremos visitando más sectores para que todos puedan beneficiarse de esta estrategia”, resaltó Jorge Redondo, director del PES – Pedro Romero.

Por su parte, Leandro González, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Francisco, sector Norte, agradeció al alcalde Dumek Turbay Paz por las gestiones adelantadas en beneficio de su comunidad y destacó la importancia de esta jornada para responder a las necesidades básicas de los habitantes del sector.

Estas jornadas permiten que la institucionalidad llegue de manera directa a la población, facilitando el acceso a servicios esenciales y promoviendo mejores condiciones de vida para las familias que más lo necesitan en Cartagena.