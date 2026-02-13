Estados Unidos envió más de 6 toneladas de ayuda médica a Venezuela

El envío de este cargamento de ayudas humanitarias ocurre 40 días después de los bombardeos en Caracas que resultaron en la captura de Nicolás Maduro. (Foto: Caracol Radio / Embajada de Estados Unidos en Venezuela)

Estados Unidos envió más de 6 toneladas de suministros médicos prioritarios a Venezuela, como parte del “plan de estabilización, recuperación y transición” en ese país, informó el Departamento de Estado.

“Este es el primer envío de un esfuerzo significativo para aumentar el abastecimiento de suministros médicos críticos a Venezuela”, añadió el comunicado.

Estados Unidos depuso al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero y luego anunció que iba a controlar estrechamente sus exportaciones petroleras.

El dinero recaudado serviría, entre otros, para comprar material estadounidense, dijo en su momento el presidente Donald Trump.

¿Donado o vendido?

El comunicado no menciona si este material, destinado a un país cuyo nivel sanitario ha sufrido un gran deterioro en los últimos años, es una donación o es pagado con esas divisas provenientes de la venta de crudo, que Estados Unidos deposita en una cuenta bancaria en Catar por el momento.

Esto es Asistencia Exterior de “Estados Unidos Primero” (’America First) en acción: continuamos proporcionando apoyo rápido y estabilizador en nuestro hemisferio, con resultados claros y plena rendición de cuentas", aseguró el texto.

Nuevo esfuerzo humanitario

Una de las primeras medidas en política exterior de Donald Trump al llegar al poder hace poco más de un año fue anunciar el desmantelamiento de la principal agencia de ayuda humanitaria, USAID.

La medida suscitó conmoción en Naciones Unidas y en numerosos países del Tercer Mundo, dependientes durante décadas de esa ayuda.

El gobierno Trump aseguró que iba a sustituir USAID por otro tipo de mecanismo.

Los suministros médicos enviados a Venezuela serán distribuidos por el ministerio de Salud “provisional”, detalló el texto.

“Estos medicamentos esenciales ayudarán a estabilizar el sistema de salud de Venezuela”, añadió.

Esa estrategia “atraerá inversión responsable del sector privado y ayudará a que Venezuela avance hacia una mayor autosuficiencia, en consonancia con nuestro enfoque de promover el comercio, no la ayuda”, indicó.