Air Canada suspende servicio en Cuba e inicia repatriaciones por falta de combustible

Imagen de referencia de un avión de Air Canadá. Foto: Getty Images. / John Li

Air Canada, la principal línea aérea de Canadá, anunció que de forma inmediata suspenderá sus servicios a Cuba por la falta de combustible de aviación en los aeropuertos de la isla.

La compañía aérea dijo en un comunicado que en los próximos días enviará aviones vacíos hacia Cuba “para recoger a los aproximadamente 3.000 clientes” que se encuentran en la isla y que necesitan regresar a Canadá.

“Air Canada tomó la decisión tras los avisos emitidos por los Gobiernos con respecto al inestable suministro de combustible de aviación en los aeropuertos cubanos”, explicó la compañía.

Para realizar los vuelos de regreso, los aviones de Air Canada transportarán combustible extra y “realizarán paradas técnicas para repostar si es necesario”, añadió la aerolínea.

Sin combustible

El Gobierno cubano advirtió este domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de hoy el país se ha quedado sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos.

La compañía aérea canadiense, una de las más importantes de Norteamérica, opera una media de 16 vuelos semanales a cuatro aeropuertos cubanos (Jardines del Rey en Cayo Coco, Frank País en Holguín, Juan Gualberto Gómez en Varadero y Abel Santamaría en Santa Clara) desde Toronto y Montreal.

El pasado 4 de febrero, el Gobierno canadiense advirtió a sus ciudadanos que “extremen” sus precauciones en la isla caribeña “debido al agravamiento de la escasez de electricidad, combustible y bienes básicos” y que “la situación es impredecible y podría empeorar, alterando la disponibilidad de vuelos con poca antelación”.

Canadá es la principal fuente de turistas que visitan Cuba. En 2025, unos 754.000 canadienses eligieron el país caribeño como destino turístico, un 12,4 % menos que en 2024, según las cifras oficiales cubanas.

Paradas técnicas

Las aerolíneas españolas Air Europa e Iberia, con rutas diarias a La Habana (Cuba), informaron que a partir de ahora en sus vuelos desde la isla a Madrid incluirán una parada técnica de repostaje en República dominicana.

Otras compañías canadienses, el primer mercado de origen del turismo a la isla, comenzaron a reajustar sus frecuencias y rutas, así como a ofrecer cancelación de reservas o cambios sin penalización a sus clientes.

El sector turístico completo, esencial para la economía cubana, está viéndose afectado por el asedio petrolero de EE.UU., que primero acabó con los envíos de Venezuela (3 de enero) y luego amenazó con aranceles a los países suministrasen crudo a la isla (29 de enero).

Entre las medidas de emergencia incluidas en el duro paquete anunciado por el Gobierno cubano para tratar de subsistir sin importaciones de petróleo (pese a que la isla sólo produce un tercio de sus necesidades energéticas) está la “compactación de infraestructuras hoteleras”.