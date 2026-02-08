Reestructuración en la UNP desata choque entre Comunes y el Gobierno Petro

En medio de una reestructuración que está haciendo la Unidad Nacional de Protección (UNP) a su planta de personal, el Gobierno derogó el Decreto 301 de 2017, que creo 1.305 cargos para un cuerpo de seguridad y protección integrado por firmantes del Acuerdo de Paz.

Entre esos cargos habría asesores y escoltas, quienes son firmantes y militantes de Comunes, y algunos saldrían de la entidad, mientras que a otros se les podrían modificar sus condiciones.

Al respecto, desde Comunes, Rodrigo Londoño ya aseguró que están adelantado “todas las peleas jurídicas y legales” para mantener esos cargos.

Lea: “Pacto Histórico reinscribió su lista a la Cámara por Bogotá: así quedó tras los cambios”

Y agregó: “Seguimos en esa pelea, estamos en un Gobierno por el cual votamos, el cual apoyamos y al cual hemos defendido y seguiremos defendiendo. Lastimosamente se ha presentado esta situación que no entendemos”, dijo.

Caracol Radio habló con la UNP y aseguraron que no necesariamente desaparecería la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, a la que están vinculados esos cargos, como aseguran desde Comunes; sino tendrá algunos cambios.

Desde la UNP aseguraron: “Con relación a la preocupación que se ha generado en torno a los principios de confianza y exclusividad de los empleos de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, la Unidad Nacional de Protección está trabajando en un proyecto de decreto en el que se precise expresamente la naturaleza y adscripción funcional de los empleos asociados”.

No obstante, la inconformidad es tal que Rodrigo Londoño ya aseguró que eso podría llevarlos a movilizarse en las calles.

“La salida es seguir en la lucha. Y nos queda la movilización por las calles para exigir que se respete el acuerdo y esperamos que quienes defienden la paz nos acompañen”, concluyó.

Acá el decreto: