Reestructuración en la UNP desata choque entre Comunes y el Gobierno Petro
El gobierno derogó un decreto que creo más de mil cargos para los firmantes del Acuerdo de Paz.
En medio de una reestructuración que está haciendo la Unidad Nacional de Protección (UNP) a su planta de personal, el Gobierno derogó el Decreto 301 de 2017, que creo 1.305 cargos para un cuerpo de seguridad y protección integrado por firmantes del Acuerdo de Paz.
Entre esos cargos habría asesores y escoltas, quienes son firmantes y militantes de Comunes, y algunos saldrían de la entidad, mientras que a otros se les podrían modificar sus condiciones.
Al respecto, desde Comunes, Rodrigo Londoño ya aseguró que están adelantado “todas las peleas jurídicas y legales” para mantener esos cargos.
Lea: “Pacto Histórico reinscribió su lista a la Cámara por Bogotá: así quedó tras los cambios”
Y agregó: “Seguimos en esa pelea, estamos en un Gobierno por el cual votamos, el cual apoyamos y al cual hemos defendido y seguiremos defendiendo. Lastimosamente se ha presentado esta situación que no entendemos”, dijo.
Caracol Radio habló con la UNP y aseguraron que no necesariamente desaparecería la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, a la que están vinculados esos cargos, como aseguran desde Comunes; sino tendrá algunos cambios.
Desde la UNP aseguraron: “Con relación a la preocupación que se ha generado en torno a los principios de confianza y exclusividad de los empleos de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, la Unidad Nacional de Protección está trabajando en un proyecto de decreto en el que se precise expresamente la naturaleza y adscripción funcional de los empleos asociados”.
No obstante, la inconformidad es tal que Rodrigo Londoño ya aseguró que eso podría llevarlos a movilizarse en las calles.
“La salida es seguir en la lucha. Y nos queda la movilización por las calles para exigir que se respete el acuerdo y esperamos que quienes defienden la paz nos acompañen”, concluyó.