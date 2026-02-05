¿Delcy está entregando a Saab y a piezas clave del régimen de Maduro?: opositor venezolano responde

Carlos Paparoni, dirigente opositor venezolano, pasó por los micrófonos de 6AM W con Julio Sánchez Cristo para hablar sobre la supuesta captura de Alex Saab.

Esto, después de que Caracol Radio conociera el pasado 4 de febrero, que el empresario Saab habría sido detenido en Caracas. No obstante, hasta el momento ninguna autoridad del Gobierno venezolano ha confirmado o negado la información, pues su paradero es incierto.

En principio, Paparoni enfatizó en que Saab es “el recuerdo del hambre que han pasado los venezolanos” y recordó que “no solamente hizo negocios con petróleo, hay que recordar que uno de los últimos buques que fue decomisado por autoridades de los Estados Unidos por violar sanciones, estaba relacionado a Alex Saab”.

“No solamente cometió o construyó esquemas de lavado de dinero en países como Colombia o importaciones ficticias, como lo hizo con el Ecuador, llevó alimentos de pésima calidad que terminó costando la vida de niños, de venezolanos que estuvieron intoxicados. Él jugó con el hambre de los venezolanos”, detalló.

Además, aseguró que Alex Saab era parte de quienes sostenían al régimen de Nicolás Maduro y a Nicolás Maduro en el poder. “Básicamente es la primera pieza del dominó que cae”, afirmó.

Siendo así, dijo que los venezolanos deben tener la certeza de que Saab va a terminar pagando por los delitos que ha tenido y en ese momento comenzarán con la recuperación de los capitales. “Alex Saab debe terminar preso y pobre”, agregó.

¿La captura de Saab es efecto dominó?

“No tengo duda de eso. Nosotros lo dijimos y lo hemos repetido durante mucho tiempo. La justicia puede tardar, pero va a llegar. Terminarás preso en los Estados Unidos. Diosdado Cabello ayer tenía una premonición que decía ‘Nos van a comer por separado’ y yo creo que ya comenzamos a ver como ellos mismos comienzan a comerse el desmontaje de este sistema”, respondió.

¿Delcy está entregando a Saab?

“Yo no creo que Delcy los esté entregando, yo creo que Delcy, con todo respeto, está haciendo caso, creo que es una exigencia americana”, concluyó.