Jueza dejó en libertad a la esposa del “falso Gilinski”, vinculada a estafa a empresarios paisas

Una jueza de control de garantías ordenó detención domiciliaria con vigilancia electrónica para Felipe Gilinski, el hombre señalado de hacerse pasar por heredero del banquero Jaime Gilinski, y dejó en libertad a su esposa al considerar que no existe, por ahora, una inferencia razonable que permita vincularla al delito de estafa. La decisión, adoptada en audiencia fue apelada tanto por la Fiscalía como por los representantes de las víctimas, según confirmaron fuentes cercanas al proceso.

De acuerdo con esas fuentes, el despacho concluyó que frente a la esposa no se cumplía el primer requisito legal para imponer una medida de aseguramiento, razón por la cual ordenó su libertad inmediata. En contraste, consideró que en el caso de Felipe Gilinski sí existían elementos suficientes para imponerle una medida restrictiva de la libertad, aunque no en centro carcelario, sino en su lugar de residencia y con control mediante brazalete electrónico.

El proceso se originó el pasado miércoles, cuando en un operativo del CTI de la Fiscalía y la Policía fue capturado Andrés Felipe Restrepo, señalado de haber construido durante años una identidad falsa como supuesto hijo extramatrimonial del reconocido banquero Jaime Gilinski. Según la investigación, el fraude que habría liderado supera los 1.600 millones de pesos y afectó a varios empresarios, principalmente en Antioquia.

Uno de los ejes del caso es el cambio legal de nombre que realizó en 2022. Restrepo adoptó el nombre de Felipe Gilinski Coronado en una notaría de Medellín, trámite que le permitió reforzar la fachada con la que se presentaba ante sus víctimas y sostener la narrativa de pertenecer a una poderosa familia empresarial.

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Las autoridades sostienen que el señalado estafador utilizaba una imagen de alto nivel económico para ganar credibilidad. Vestía ropa de marca, portaba relojes de lujo y se movilizaba en camionetas de alta gama. Además, afirmaba dedicarse a la exportación de oro y al alquiler de vehículos blindados, negocios que, según el expediente, nunca existieron.

Aunque la esposa del acusado recuperó su libertad, la investigación penal continúa en curso para ambos. Las víctimas esperan que en las siguientes etapas del proceso se esclarezca el alcance total del engaño, la posible participación de terceros y la recuperación de los recursos presuntamente obtenidos de manera fraudulenta.