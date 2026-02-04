Irán confirma que sí habrá negociaciones nucleares con Estados Unidos

Irán anunció que mantendrá negociaciones nucleares con Estados Unidos el viernes en Omán, que se celebrarán bajo las amenazas de una intervención militar de Washington, que ha desplazado una flota militar a aguas cercanas al país.

“Las conversaciones nucleares con Estados Unidos están programadas para celebrarse en Mascate alrededor de las 10 de la mañana del viernes”, informó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en X.

Rumores de quiebre

El anunció se produce tras varios días de especulaciones sobre si se celebrarían las negociaciones entre los dos históricos rivales y después de que se apuntase a una posible cumbre regional en Estambul con la presencia de altos cargos de países de la zona.

Las negociaciones llegan tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país si no se alcanza un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

Esas amenazas han estado acompañadas del despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- junto con miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.

Líneas clave de negociación

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió hoy en que las negociaciones con Irán para un acuerdo nuclear deben incluir también la limitación del programa de misiles balísticos de la República Islámica y el apoyo a grupos regionales como Hizbulá, algo que Teherán rechaza.

Irán y Estados Unidos ya mantuvieron el año pasado varias rondas de negociación en Mascate, con Omán como intermediario, pero que llegaron a su fin tras el inicio de la guerra entre Irán e Israel en junio de 2025, y en la que Washington participó con el bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes.

Tras ese conflicto, Teherán se ha negado a negociar con Trump, quien abandonó en 2018 unilateralmente el acuerdo nuclear de 2015 que limitaba el programa nuclear iraní y reimpuso sanciones económicas contra el país persa.

Protestas de trasfondo

Las negociaciones llegan después de las protestas en las que Irán reconoce que murieron 3.117 personas, una cifra que organizaciones opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.872, si bien continúa verificando más de 11,000 denuncias de posibles muertes. Además denuncia más de 40.000 arrestos.

La relatora especial de la ONU para Irán, la japonesa Mai Sato, ha señalado a medios estadounidenses que informes de médicos dentro de Irán indicaban que podrían haberse registrado hasta 20.000 muertos por la represión, aunque según Naciones Unidas estas cifras siguen siendo difíciles de corroborar.