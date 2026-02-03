6AM W6AM W

Internacional

Documento de la OFAC autoriza transacciones de petróleo de EE.UU. con PDVSA

Con esta autorización general, el petróleo venezolano sale de la Lista OFAC y da vía libre a las transacciones con Estados Unidos.

Documento de la OFAC autoriza transacciones de petróleo de EE.UU. con PDVSA

Documento de la OFAC autoriza transacciones de petróleo de EE.UU. con PDVSA

02:26

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia de petróleo venezolano. Foto: Getty Images

A través de un documento oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la OFAC da una licencia general para las transacciones de petróleo entre Estados Unidos y la estatal venezolana PDVSA desde el 20 de marzo de 2026.

Vea aquí: Estados Unidos flexibiliza sanciones sobre petróleo venezolano para permitir su comercio

Se autorizan todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento para y otras negociaciones y operaciones con el bono 8.5% 2020 de Petróleos Venezuela S.A. (PDVSA)”, se lee en el documento.

Le puede interesar: Trump dice que Estados Unidos gobernará Venezuela “durante años”

Asimismo, aclaran que la licencia general no autoriza ninguna transacción o actividad que esté prohibida por la BSR o por cualquier otra parte del capítulo 5 del 31 CFR.

Escuche la noticia completa aquí:

Documento de la OFAC autoriza transacciones de petróleo de EE.UU. con PDVSA

02:26

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:

Bogotá

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad