Documento de la OFAC autoriza transacciones de petróleo de EE.UU. con PDVSA

A través de un documento oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la OFAC da una licencia general para las transacciones de petróleo entre Estados Unidos y la estatal venezolana PDVSA desde el 20 de marzo de 2026.

“Se autorizan todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento para y otras negociaciones y operaciones con el bono 8.5% 2020 de Petróleos Venezuela S.A. (PDVSA)”, se lee en el documento.

Asimismo, aclaran que la licencia general no autoriza ninguna transacción o actividad que esté prohibida por la BSR o por cualquier otra parte del capítulo 5 del 31 CFR.

