Hay posible “enriquecimiento indebido” del Pacto Histórico por reposición de votos: Miranda

La representante a la Cámara, Katherine Miranda aseguró que la demanda contra la participación del candidato presidencial Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico busca frenar un presunto “enriquecimiento indebido” a partir de un mecanismo electoral que, según afirma, ya se realizó.

Miranda explicó que en la consulta del Pacto Histórico llevada a cabo en octubre pasado, la colectividad obtuvo cerca de 2,7 millones de votos, cuando el valor de la reposición por voto fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) era de 2.555 pesos, lo que representó aproximadamente 7 mil millones de pesos en reposición de recursos públicos.

Sin embargo, advirtió que para la consulta interpartidista del 8 de marzo, el propio Consejo Nacional Nacional Electoral (CNE) incrementó el valor de la reposición por voto en más del 224 %, pasando de 2.500 a 8.200 pesos. Con ese nuevo monto y de mantenerse resultados similares, el Pacto Histórico podría recibir más de 30 mil millones de pesos, es decir, más de tres veces los recursos obtenidos anteriormente por un resultado electoral comparable.

“La demanda no es política, es jurídica. Aquí no se pueden burlar las reglas electorales ni usar los mecanismos de participación para enriquecerse torciendo la ley”, afirmó la congresista.

De acuerdo con la parlamentaria debe aplicarse este criterio en otro mecanismo de participación, el Pacto Histórico podría tener derecho a una reposición de votos que oscilaría entre 30 mil y 40 mil millones de pesos, lo que, a su juicio, amerita un pronunciamiento de fondo por parte de las autoridades electorales.