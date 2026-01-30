Nueva convocatoria para Auxiliar de la Policía 2026: requisitos, salario y link para aplicar

Cada año, muchos jóvenes están interesados en hacer parte de la Policía por los beneficios que esto trae y también por la vocación de algunos de ellos, es por esta razón que la Institución anunció que está abierta la convocatoria para el cargo de primer contingente de Auxiliares de Policía.

Lea también: Convocatoria Aflora 2026 busca fortalecer la sostenibilidad de organizaciones sociales en Colombia

Los jóvenes entre los 18 y 24 años de edad tienen la oportunidad de servir a la patria haciendo parte de la Policía Nacional de los colombianos y vivir una experiencia que puede ser el primer paso para una carrera al interior de la Institución.

Requisitos generales que deberán cumplir los interesados en ingresar a la institución:

Ser colombiano de nacimiento.

No haber sido condenado penalmente ni estar vinculado formalmente a investigaciones por violaciones a Derechos Humanos.

ni estar vinculado formalmente a investigaciones por violaciones a Derechos Humanos. No tener antecedentes disciplinarios o fiscales vigentes.

o fiscales vigentes. No contar con multas vigentes en el Registro Nacional de Medidas Correctivas.

en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. No encontrarse en investigaciones en materia penal, disciplinaria o fiscal vigentes.

disciplinaria o fiscal vigentes. Superar la valoración físico-atlética para la conducta de entrada.

Los interesados pueden dirigirse al Grupo de Incorporación más cercano a su lugar de residencia o ingresar a la página web de la Policía Nacional: www.policia.gov.co, y conocer la totalidad de los requisitos y pasos del proceso de selección.

Fechas clave para tener en cuenta:

Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 5 de febrero.

Los interesados pueden acercarse al Grupo de Incorporación más cercano a su lugar de residencia o consultar toda la información relacionada con requisitos y etapas del proceso en la página oficial de la Policía Nacional.

Le puede interesar: Colombianos podrán trabajar en Canadá y ganar hasta $11 millones: SENA abre convocatoria

Beneficios de hacer parte de la Policía:

Quienes se incorporen a la Institución tendrán beneficios como bonificación mensual y bonificación navideña, servicios de salud del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, gozarán de hasta 30 meses de estabilidad laboral, salud, bienestar, educación, proceso de selección gratuito, prestación del servicio en el lugar de origen cuando las condiciones así lo permitan y, si deciden continuar en la institución como patrulleros de policía, podrán acceder al beneficio de gratuidad en este proceso de selección, además de otros beneficios.

Paso a paso para la inscripción:

Ingrese a la página oficial de la Policía Nacional de Colombia: https://www.policia.gov.co/

Vaya a la opción “Incorporación”

Posteriormente puede ir a la opción de “Incorpórese como Auxiliar de Policía”

Allí encontrará la posibilidad de preinscribirse

Escuche Caracol Radio EN VIVO: