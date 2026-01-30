Cuba tacha de “brutal acto de agresión” las amenazas de Trump a países que vendan petróleo a la isla

Cuba calificó este de “brutal acto de agresión” la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, en la que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a la isla.

“Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas”, escribió en la red social X el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

y agregó: “EE.UU recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio”, recalcó.

El canciller agregó que, para justificar esta medida, el presidente de EE.UU. se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es.

“Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna, es la que ejerce el Gobierno de EE.UU. contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia”, señaló Rodríguez.

Antes de este pronunciamiento, el presidente de la agencia estatal cubana Prensa Latina, Jorge Legañoa, también reaccionó a la decisión de Trump acusando a EE.UU. de buscar un genocidio en la isla y asegurando que de materializarse el efecto sería la paralización de «todas las esferas de la vida» en la isla