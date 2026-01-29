Gobierno limitará importación de drones: solo podrán ingresar por puertos y el Aeropuerto El Dorado

El Ministro de Defensa Pedro Sánchez relevó que con el objetivo de proteger los derechos de la población civil y la seguridad de la Fuerza Pública, ante el uso ilícito de drones por parte de estructuras criminales, este año se fortalecerá la prevención, el control y se mitigaran los riesgos derivados del uso con fines terroristas de estos sistemas.

Es así como el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Aeronautica Civil y la DIAN identificaron la necesidad de establecer controles más rigurosos para el ingreso de drones, sus partes y repuestos al territorio nacional.

“Estas medidas legales, que ya entraron en vigencia, mediante la resolución 000242 de 2025, contemplan la exigencia de la presentación anticipada de la declaración de importación para las partidas arancelarias 88.06 y 88.07”.

Así mismo se buscará limitar el ingreso e importación de drones exclusivamente a los puertos de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena y al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. También la de restringir la importación de drones mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, debido al alto riesgo que representan para la seguridad y defensa nacional.

“Estas acciones hacen parte de una estrategia integral orientada a quitarle espacios a la criminalidad y fortalecer la capacidad institucional y de esta manera garantizar que los Sistemas de Aeronaves No Tripuladas ingresen al país bajo estrictos estándares de control y supervisión y evitar que estos sean empleados en acciones terroristas en contra de la población civil y la Fuerza Pública”, dijo el Ministro Sánchez.