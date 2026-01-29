Capturan a médico que implantó anticonceptivos vencidos a menores de edad en Bogotá

Una familia proveniente de Vergara, Cundinamarca, llegó a Bogotá para realizar un procedimiento médico a dos de sus hijas de 14 y 15 años.

Llegaron a un consultorio identificado como ‘Ecografías Palermo’ en la Avenida Caracas con Calle 32 solicitando la implantación de anticonceptivos para las dos menores.

Una vez realizado el procedimiento, la madre de la niñas pidió al médico el empaque de los anticonceptivos para verificar la fecha de vencimiento, pero el profesional se lo negó al comienzo.

La mujer logró evidenciar que uno de los empaques tenía fecha de vencimiento entre septiembre de 2017 y septiembre de 2022, con 4 años vencido.

Según el relato de la madre, ella le envió las fotografías de los anticonceptivos caducados a una médica conocida y acudió después a Profamilia, quienes le confirmaron que los implantes habían expirado, por lo que debían ser retirados de inmediato.

Capturan al médico

La madre de las niñas denunció este hecho ante la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes llegaron de inmediato al consultorio médico y capturaron al hombre.

“En la localidad de Teusaquillo se logra la captura de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Esta persona estaría adelantando un procedimiento de implantación a dos menores de edad con productos vencidos”, aseguró el coronel Óscar Campaña.