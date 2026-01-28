Cambios en Bavaria: Empresa colombiana cambia su imagen por su aniversario 137

Bavaria, una de las empresas más queridas por los colombianos, actualizó su imagen, conservando sus símbolos icónicos como el águila, la “B” y el rojo, e incorporó el color dorado de sus cervezas como símbolo de calidad y el circulo que refleja los encuentros y la conexión con la cultura colombiana que ha tenido desde hace 137 años.

Tras este cambio, la empresa colombiana lanzó un emotivo vídeo que tuvo como propósito recordar las buenas historias que pasan alrededor de una cerveza y que, donde hay un colombiano, siempre habrá un producto de Bavaria.

¡Hoy nuestra historia se actualiza!

Llevamos 137 años acompañando la vida de los colombianos, siendo parte de sus celebraciones, de sus momentos más especiales y de las historias que hemos construido juntos. Y así como tú y Colombia se actualizan, hoy nosotros también. pic.twitter.com/Y1YV5xNEfN — Bavaria (@BAVARIA_OFICIAL) January 26, 2026

La industria cervecera genera el 1.2% del PIB Nacional

Según Oxford Economics, la empresa colombiana genera el 1.2 % del PIB Nacional. En la cadena de valor de la compañía participan más de medio millón de colombianos viven de este negocio, entre trabajadores, tenderos, proveedores, agricultores.

La compañía en los últimos cuatro años ha tenido varios avances en la industria con el lanzamiento de más de 50 productos, como:

-Águila 0.0

-Corona Cero

-Redd’s Rosé.

Bavaria también agrupa marcas reconocidas como Águila, Poker, Águila Light, Pony Malta y Club Colombia, que se destacan como algunas de las más valiosas del país de acuerdo con Brandvalorum.

“Estamos felices de anunciarle esta actualización al país en un año clave para Bavaria, en el que avanzamos en proyectos estratégicos como la Cervecería del Atlántico, una de las inversiones privadas más grandes que ha visto el país en los últimos años”, dijo Sergio Rincón, presidente de Bavaria.

Con estos nuevos cambios de esta empresa que es querida por los colombianos, invita al encuentro, la socialización y a disfrutar con moderación por su contenido de alcohol.