Klangkuenstler debuta en Colombia con OUTWORLD

El artista alemán Klangkuenstler llegará por primera vez a Colombia el próximo 31 de enero con OUTWORLD, una experiencia inmersiva de hard techno en formato All Night Long, con la que el Coliseo MedPlus inaugurará oficialmente su programación de 2026.

Bogotá abrirá el año a alto volumen con el show más ambicioso del productor y DJ alemán, una propuesta que se ha consolidado en Europa y Norteamérica por su potencia sonora, su narrativa continua y su despliegue visual y tecnológico.

Durante seis horas continuas, Klangkuenstler desarrollará una experiencia sin interrupciones, concebida como un viaje inmersivo que combina sonido de alta potencia, visuales contundentes y tecnología de vanguardia, pensada para una audiencia que entiende el hard techno como una vivencia integral.

Desde el Coliseo MedPlus señalaron que OUTWORLD conecta a Bogotá con los grandes circuitos internacionales de la música electrónica. El evento será exclusivo para mayores de edad y contará con medidas de seguridad, logística y opciones de movilidad para los asistentes.