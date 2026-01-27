Hallan sin vida a joven que había desaparecido durante travesía en el volcán Galeras( Volcán Galeras/Colprensa )

Pasto - Nariño

Las autoridades confirmaron que hacia el mediodía de este lunes fue encontrado sin vida David Nicolás Chamorro, el joven que había sido reportado como desaparecido tras intentar atravesar el Volcán Galeras desde la ciudad de Pasto con destino al municipio de Consacá.

La travesía del joven habría iniciado la madrugada del domingo, cuando el joven inició el ascenso hacia la parte alta del volcán , sin embargo, en medio del recorrido, las intensas lluvias registradas en la zona habrían provocado que se desorientara y sufriera una caída, situación que alcanzó a comunicar a las unidades de socorro antes de perder contacto.

Las labores de búsqueda fueron adelantadas por unidades del Cuerpo de Bomberos de Pasto, con apoyo de bomberos de Consacá, en medio de condiciones climáticas adversas, y de acuerdo con los reportes de los organismos de socorro, la fuerte pluviosidad convirtió los accesos en corrientes de agua, lo que dificultó el desplazamiento del personal y retrasó las operaciones durante la noche.

Tras retomar el operativo desde tempranas horas de este lunes 26 de enero, los rescatistas lograron ubicar el cuerpo cerca del mediodía en el sector por donde el joven realizaba el descenso, lugar en donde se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso a las autoridades judiciales para el levantamiento e investigación del caso.