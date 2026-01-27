Cartagena tiene un nuevo referente del entretenimiento nocturno en el Centro Histórico

A poco más de un mes de su apertura oficial, Sala de Despecho presenta un balance positivo de la operación de su sede en Cartagena, ubicada en la Plaza de la Aduana, en pleno Centro Histórico. Desde el 26 de diciembre, más de 4.000 personas han visitado el templo del despecho, que hoy se consolida como uno de los nuevos puntos de encuentro del entretenimiento nocturno en la Ciudad Amurallada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La asistencia semanal promedio ronda las 1.200 personas, con fines de semana de alta ocupación y un flujo constante de público que combina residentes de la ciudad y visitantes.

El 55 % de los asistentes corresponde a público local, mientras que el 45 % son turistas nacionales e internacionales, una mezcla que evidencia la capacidad del formato para integrarse a la vida nocturna cartagenera y, al mismo tiempo, sumar valor a la experiencia turística del centro histórico.

El consumo promedio por persona se mantiene alrededor de los $150.000, cifra que incluye gastronomía y coctelería de autor, y que reafirma la apuesta de Sala de Despecho por una experiencia completa, donde la música en vivo, el ambiente y la programación son tan protagonistas como la oferta gastronómica.

Nacida en enero de 2024 en Ciudad de México, Sala de Despecho es un concepto de entretenimiento que transforma el desamor en una experiencia colectiva. Más que un bar o un escenario musical, la marca se define como un ritual de catarsis compartida, donde las canciones se cantan a todo pulmón, las penas se brindan y el despecho se vive en comunidad. En menos de un año, el formato se expandió a distintos mercados internacionales, consolidándose como la primera plataforma global dedicada al despecho.

Para su llegada a Cartagena, la marca ajustó la ambientación, el ritmo del servicio y la curaduría musical, integrando el repertorio clásico del despecho con una atmósfera más cálida y festiva, en sintonía con el espíritu del Caribe y la dinámica del Centro Histórico.

Desde su apertura, la sede ha sido escenario de momentos virales en redes sociales, alta interacción del público y presencia de figuras públicas, reforzando su posicionamiento en la escena nocturna local.

La experiencia en Cartagena deja aprendizajes clave para la expansión de la marca en Colombia, especialmente en la adaptación cultural de cada sede, la gestión de picos de demanda asociados al turismo y el fortalecimiento de la programación como eje central de la experiencia.

“Cartagena nos demostró que el despecho es un lenguaje universal. Aquí el público canta, brinda y comparte sin importar de dónde venga. Estos resultados confirman que el concepto conecta emocionalmente y nos da una base sólida para seguir creciendo en el país”, señala Juan Camilo Toro, director de marca de Sala de Despecho.

Con presencia en México, España, Venezuela, Estados Unidos y Colombia, y una inversión acumulada cercana a los USD $4 millones en el país, Sala de Despecho continúa consolidándose como un modelo de exportación cultural latinoamericano.