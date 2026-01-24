Fiscalía amplió por seis años investigación por misteriosa muerte de la cadete Lina Maritza Zapata

La decisión se adoptó luego de que un juez negara la solicitud del ente acusador para precluir el proceso y ordenara continuar con la indagación al considerar que no se agotaron todas las hipótesis sobre el caso.

La Fiscalía General de la Nación decidió extender por seis años y ocho meses el plazo de la investigación por la misteriosa muerte de la cadete de la Policía Nacional Lina Maritza Zapata, ocurrida el 25 de enero de 2006 al interior de la Escuela General Santander, en Bogotá. El caso, que desde hace dos décadas permanece sin una verdad judicial definitiva, ha sido vinculado a la investigación del escándalo conocido como la “Comunidad del Anillo”.

La decisión se fundamentó en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que permite ampliar los tiempos de indagación en procesos donde podrían estar involucrados funcionarios públicos. La investigación formal se abrió en 2006, pero hasta ahora no ha logrado establecer con claridad las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

El rechazo a la preclusión fue proferido por el Juzgado 58 Penal del Circuito con función de conocimiento, que cuestionó la tesis central sostenida por la Fiscalía, según la cual la cadete se habría suicidado por motivos sentimentales. Para el despacho, esa versión no cuenta con suficiente respaldo probatorio y presenta inconsistencias frente a los elementos temporales y contextuales que reposan en el expediente.

En particular, el juez puso en duda que una ruptura amorosa reciente fuera el detonante del supuesto suicidio, pues, de acuerdo con los mismos testimonios recopilados, la relación habría terminado meses antes. En ese sentido, el fallo señala que esa distancia temporal debilita la explicación de una crisis emocional inmediata como causa del desenlace.

El despacho también hizo referencia a otros datos que no fueron plenamente valorados durante la investigación, como la mención de un cadete identificado como Cifuentes, señalado por algunos declarantes como un posible vínculo afectivo dentro de la escuela. Aunque ese elemento no permite establecer una hipótesis concluyente, el juez indicó que sí introduce factores adicionales que restan solidez a la versión sostenida por la Fiscalía.

De acuerdo con esa testigo, Lina atravesaba un momento de proyección personal, con expectativas institucionales como un posible ascenso y abierta a nuevas posibilidades en su vida social y sentimental. Además, explicó que los episodios de aislamiento que presentó respondían más al cansancio propio de la exigencia académica que a un estado depresivo.