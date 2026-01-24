Asocapitales alerta por alta concentración de armas ilegales en las principales ciudades del país

La Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) lanzó una alerta por el alto impacto de las armas ilegales en la seguridad urbana del país. Según el gremio, “las capitales concentran el 23,8 % de las armas incautadas en Colombia”, una cifra que refleja la magnitud del problema en los principales centros urbanos.

De acuerdo con Asocapitales, las armas de fuego están presentes en el 60,7 % de los hurtos a personas, el 44,3 % de los robos a comercio y en el 20,6 % de los homicidios intencionales, lo que evidencia una relación directa entre el uso de armas y el aumento de la violencia en las ciudades. “Sin un control efectivo de armas y explosivos, la violencia seguirá poniendo en riesgo la seguridad urbana y la vida de millones de ciudadanos”, advirtieron.

El gremio también expresó preocupación por el uso de explosivos en zonas urbanas, señalando que esta situación “evidencia graves fallas en el control y la trazabilidad de las armas ilegales” y representa una amenaza creciente para las capitales.

Por lo que desde Asocapitales insistieron en la necesidad de “una acción inmediata y coordinada del Estado, que articule esfuerzos entre la Nación y los territorios para fortalecer el control de armas y proteger la vida de los ciudadanos”.