Presidente de PwC asegura que el uso de la IA en los negocios puede impulsar el crecimiento global

Mohamed Kande, presidente global actual de PwC (PricewaterhouseCoopers), habló para los micrófonos de 6 AM W desde el Foro de Davos sobre los principales riesgos y confianzas del sector empresarial para este año.

Teniendo en cuenta las principales conclusiones de la encuesta global de CEO´s, confirmó que uno de los riesgos más latentes es la confianza de ellos, pues solo el 30% de los CEO´s encuestados creen tener la capacidad de hacer que su negocio crezca, convirtiéndose en la cifra más baja de los últimos 5 años.

Por otro lado, está el riesgo de la inteligencia artificial, pues solo el 12% ha visto beneficios en el crecimiento y costo de sus negocios y el 50% afirma haberlo usado, pero no tener beneficios.

Asimismo, detalló que otro de los riesgos que enfrentan es la presión que tienen los CEO´s debido al cambio constante en el entorno geopolítico y la incertidumbre global.

¿Qué aconsejaría a los directores ejecutivos para impulsar el crecimiento global este año?

Tomarse el tiempo de informarse, no solo con lo que está sucediendo a nivel geopolítico sino también de la inteligencia artificial. “Que no se detenga, utilicen la IA para trasformar la gestión de su negocio, aprendan de las tensiones y del entorno del país para que siempre se tenga un plan y ser muy ágil si algo cambia, no esperen, sigan haciendo cosas siempre”, afirmó.