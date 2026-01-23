Presidente de PwC asegura que el uso de la IA en los negocios puede impulsar el crecimiento global
Mohamed Kande, presidente global actual de PwC, sugirió aprender a usar la inteligencia artificial y no detenerse antes las tensiones políticas.
Presidente de PwC asegura que el uso de la IA en los negocios puede impulsar el crecimiento global
05:02
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Mohamed Kande
Mohamed Kande, presidente global actual de PwC (PricewaterhouseCoopers), habló para los micrófonos de 6 AM W desde el Foro de Davos sobre los principales riesgos y confianzas del sector empresarial para este año.
Puede leer: Se logró transmitir un México estable: sec. mexicana de Medio Ambiente sobre papel del país en Davos
Teniendo en cuenta las principales conclusiones de la encuesta global de CEO´s, confirmó que uno de los riesgos más latentes es la confianza de ellos, pues solo el 30% de los CEO´s encuestados creen tener la capacidad de hacer que su negocio crezca, convirtiéndose en la cifra más baja de los últimos 5 años.
Por otro lado, está el riesgo de la inteligencia artificial, pues solo el 12% ha visto beneficios en el crecimiento y costo de sus negocios y el 50% afirma haberlo usado, pero no tener beneficios.
Asimismo, detalló que otro de los riesgos que enfrentan es la presión que tienen los CEO´s debido al cambio constante en el entorno geopolítico y la incertidumbre global.
Lea aquí: Trump y Zelenski se reunirán el 22 de enero en Davos, según la Casa Blanca
¿Qué aconsejaría a los directores ejecutivos para impulsar el crecimiento global este año?
Tomarse el tiempo de informarse, no solo con lo que está sucediendo a nivel geopolítico sino también de la inteligencia artificial. “Que no se detenga, utilicen la IA para trasformar la gestión de su negocio, aprendan de las tensiones y del entorno del país para que siempre se tenga un plan y ser muy ágil si algo cambia, no esperen, sigan haciendo cosas siempre”, afirmó.