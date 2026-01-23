Más de 234 mil personas serán vacunadas en enero para un regreso a clases seguro

El Ministerio de Salud proyecta vacunar durante el mes de enero a más de 234.000 personas en todo el país, como parte de una estrategia asociada al regreso a clases y al contexto regional e internacional de brotes de enfermedades prevenibles. La población priorizada incluye niños, niñas, adolescentes y mujeres gestantes, según informó la entidad.

Esta acción se desarrolla en el marco de la Primera Jornada Nacional de Vacunación de 2026, orientada a fortalecer la aplicación de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). La jornada se realiza bajo el lema “De regreso a clases con las vacunas al día” y se implementa en articulación con entidades territoriales, EPS, IPS y aliados estratégicos.

Durante enero, el país proyecta vacunar a más de 128.000 niños y niñas menores de cinco años, cerca de 68.000 niños, niñas y adolescentes entre 9 y 17 años, y más de 38.000 gestantes. Aunque la vacunación está disponible de manera permanente, el día central de la jornada será el 24 de enero, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Salud recomendó revisar y completar los esquemas de vacunación en niños, niñas, adolescentes, gestantes, personas mayores y población con factores de riesgo, y señaló que “la vacunación es una herramienta clave de protección en todas las etapas de la vida”. Entre las recomendaciones se incluyen vacunas contra tosferina, VPH, influenza, fiebre amarilla y sarampión, de acuerdo con los grupos poblacionales.

La entidad hizo un llamado especial a las personas que viven, transitan o se movilizan por zonas de alto riesgo de fiebre amarilla, especialmente en municipios del departamento del Tolima, para que se vacunen al menos 10 días antes de viajar, al advertir que la enfermedad “mantiene circulación activa en distintas zonas del país”.