Maduro, ‘Diddy’ y Luigi Mangione, entre los reclusos que han pasado por el MDC de Brooklyn

El MDC Brooklyn es una prisión federal que, durante mucho tiempo, pasó desapercibida para la opinión pública, en parte porque Nueva York contaba con otros centros penitenciarios de mayor visibilidad, como el Metropolitan Correctional Center (MCC) de Manhattan.

Este último fue cerrado en 2021, luego del escándalo generado por la muerte de Jeffrey Epstein y por las reiteradas denuncias sobre sus malas condiciones estructurales. Tras ese cierre, los más de 230 reclusos que permanecían allí fueron trasladados, en su mayoría, al MDC de Brooklyn.

Desde entonces, este centro de reclusión ubicado en el barrio Sunset Park, al sur de Brooklyn se ha convertido en el principal centro federal de detención en Nueva York. Con el paso del tiempo, ha recibido a una larga lista de detenidos mediáticos, incluyendo políticos, empresarios, artistas y líderes del crimen organizado, lo que ha despertado un creciente interés internacional.

Es importante aclarar que el MDC no funciona como una prisión tradicional. Su uso principal es el de centro de detención preventiva, es decir, alberga personas que están a la espera de juicio o que se encuentran en tránsito hacia otras cárceles federales del país. A pesar de ello, el lugar ha sido objeto de múltiples críticas por las duras condiciones de reclusión, con denuncias relacionadas con hacinamiento, violencia interna y deficiencias en servicios básicos.

¿Por qué se le conoce como “la cárcel de los famosos”?

Aunque el Metropolitan Detention Center no fue diseñado para alojar celebridades, su localización estratégica en Nueva York y el cierre de otros centros federales han hecho que numerosos acusados de alto “perfil” pasen por sus instalaciones. Esta coincidencia ha generado una especie de “lista involuntaria” de nombres conocidos, convirtiendo al MDC en un foco de atención mediática y en un símbolo del debate sobre el sistema penitenciario estadounidense.

Figuras conocidas que han pasado o permanecen en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn

Entre los personajes más reconocidos que han estado recluidos en este centro se encuentran:

Nicolás Maduro: Expresidente de Venezuela, trasladado al MDC tras una operación estadounidense, donde enfrenta cargos por narcotráfico y conspiración.

Cilia Flores: Esposa de Maduro, detenida y recluida en el mismo centro mientras avanza su proceso judicial.

Tekashi 6ix9ine (Daniel Hernández): Rapero estadounidense que ingresó al MDC para cumplir una sentencia por violar las condiciones de su libertad supervisada.

Luigi Mangione: Detenido en un caso de alto perfil relacionado con el asesinato de un ejecutivo del sector salud, a la espera de juicio.

Sean ‘Diddy’ Combs: Rapero y productor musical que estuvo recluido en el MDC antes de ser trasladado a otra prisión federal.

Sam Bankman-Fried: Exfundador de la plataforma FTX, condenado por fraude y lavado de dinero, quien permaneció en el MDC antes de su traslado definitivo.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada: Líder del Cártel de Sinaloa, quien también ha estado bajo custodia en este centro.

Otros nombres que han pasado por sus celdas incluyen a Ghislaine Maxwell, vinculada al caso Epstein, así como artistas y empresarios como R. Kelly y Martin Shkreli.