Macron propone a Trump una cumbre del G7 en París con rusos, ucranianos y daneses

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha propuesto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, celebrar una cumbre del G7 en París el próximo jueves, a la que podría invitar a Rusia, cuando están a punto de cumplirse cuatro años de su guerra en Ucrania, así como a ucranianos y daneses, confirmaron hoy fuentes del Palacio del Elíseo.

“Ese mensaje privado es real”, dijeron fuentes del entorno del presidente francés, confirmando el mensaje que Trump desveló en su red social Truth Social, en el que el presidente francés invita al presidente estadounidense a hacer escala en París tras su asistencia al Foro de Davos para abordar los desacuerdos sobre Ucrania, Groenlandia y Siria.

Según fuentes del entorno de Macron, esto “demuestra que el presidente francés defiende la misma línea tanto en público como en privado” y pone de relieve, además, que Francia está decidida a hacer de su presidencia del G7 “un momento útil para contribuir al diálogo y a la cooperación”.

La oferta de Macron

“Amigo mío, estamos completamente de acuerdo en el tema de Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo qué haces en Groenlandia”, escribió Macron en un mensaje dirigido a Trump, que el presidente estadounidense desveló en su red social.

Por ello, Macron le sugirió: “Puedo organizar una reunión del G7 en París el jueves por la tarde después de Davos”, donde Trump estará a partir del miércoles 21 de enero.

“Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos”, continuó. “Puedo invitar a los ucranianos, daneses, sirios y rusos al margen de la reunión”, completó su oferta el presidente francés, que firma el mensaje con su nombre de pila, Emmanuel.