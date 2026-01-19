Un terremoto de magnitud 5,1 sacude suroeste de China sin reportes iniciales de víctimas

Un terremoto de magnitud 5,1 se registró este lunes 19 de enero, en el condado de Qiaojia, en la ciudad de Zhaotong, en la provincia china de Yunnan (suroeste), sin que por el momento se haya informado de daños personales o materiales, según el Centro de Redes Sismológicas de China.

El sismo tuvo lugar a las 19:32 hora local (11:32 GMT) y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el informe oficial.

El epicentro fue localizado en las coordenadas 27,01 grados de latitud norte y 103,41 grados de longitud este.

Usuarios en redes sociales de ciudades cercanas como Kunming, capital provincial, o Leshan, en la vecina provincia de Sichuan, señalaron haber sentido el temblor.

La zona suroccidental de China es una de las más activas sísmicamente del país debido a la fricción entre las placas tectónicas de Asia y la India, y registra con frecuencia movimientos de magnitud media.

En junio pasado, otro terremoto de magnitud 5 en la provincia de Yunnan dejó cerca de 6.000 personas afectadas y daños en viviendas, aunque sin víctimas mortales.