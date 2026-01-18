Aumentan a 15 los fallecidos y a más de 50.000 los evacuados por incendios en sur de Chile / Ted Horowitz Photography

Las autoridades elevaron a 15 el balance de fallecidos y a más de 50.000 el de evacuados por los incendios forestales que arrasan el sur de Chile.

Los incendios dejan “al menos 15 fallecidos” y más de 50.000 personas fueron evacuadas en las regiones del Ñuble y Bíobio, unos 500 km al sur de Santiago, dijo a periodistas el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Los incendios iniciaron la tarde del sábado, en medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos. Avanzaron de madrugada y destruyeron varias poblaciones.

“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, alertó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al hacer un reporte oficial.

El presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe

El presidente chileno, Gabriel Boric, ha declarado el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio, ante los graves incendios forestales que se han registrado en las últimas horas.

“Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, informó el mandatario en una publicación en X.

En los últimos años, los incendios forestales han afectado fuertemente a Chile, en especial en la zona centro-sur.