Muere a sus 93 años el diseñador de modas italiano Valentino

Este lunes falleció a sus 93 años el diseñador de modas italiano, Valentino, fundador de la marca del mismo nombre.

Su fundación anunció la noticia en las redes sociales con el siguiente mensaje: “Valentino Garavani falleció hoy en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos”.

El ícono de la moda, creó el emporio que lleva su nombre en 1960 y rápidamente se hizo conocida por sus vestidos rojos y la marca saltó a la fama cuando la primera dama Jacqueline Kennedy comenzó a lucir sus diseños en 1964.

Valentino también vistió a varias celebridades e hizo una aparición en la película de 2006 ‘El diablo viste a la moda’, protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep.

El comunicado publicado indica que la velación tendrá lugar en la capital italiana este miércoles y jueves entre 11:00 a.m. y 6:00 p.m., hora local y el funeral el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a las 11:00 de la mañana.