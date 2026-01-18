Operaciones del Ejército afectan finanzas del Clan del Golfo en el Chocó. Foto: Ejército Nacional

En desarrollo de operaciones militares contra el Clan del Golfo, tropas de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional lograron un golpe directo a las finanzas de la Subestructura Carlos Vásquez en el departamento del Chocó.

Puede leer: Dos integrantes del Clan del Golfo murieron tras operación del Ejército en Antioquia

En zona rural del municipio de Belén de Bajirá, soldados del Batallón de Selva N.° 54 ubicaron y destruyeron dos laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca. En el lugar fueron encontrados cerca de 80 kilogramos de hoja de coca procesada, así como 9 canecas metálicas, 4 mezcladores, 2 escurrideros y estructuras artesanales empleadas para la producción del estupefaciente.

Durante la operación también se incautaron insumos líquidos como 340 galones de ACPM, 59 galones de gasolina y 80 galones de pasta base de coca en proceso, lo que representa una afectación económica estimada en más de 37 millones de pesos para esta estructura criminal.

De forma paralela, en el río Atrato, a la altura del municipio de Quibdó, tropas del Batallón de Infantería de Primera Línea N.° 12 incautaron 17,5 toneladas de cemento y 1.200 galones de ACPM que eran transportados de manera ilegal. La falta de documentación y el incumplimiento de la normatividad vigente generaron una afectación económica adicional superior a los 26 millones de pesos.

Lea aquí: Hallan fusiles en Risaralda en un depósito ilegal de armas que pertenecería al Clan del Golfo

Según el Ejército Nacional, los insumos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y estos resultados afectan de manera directa la capacidad logística y financiera del Clan del Golfo, en medio de las operaciones para debilitar las economías ilícitas en el Chocó.