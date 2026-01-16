España debería participar, así se da la unidad: Exasesor de OTAN sobre tropas en Groenlandia

Alfredo Rodríguez, exasesor de la OTAN y coronel retirado, habló en 6AM W de Caracol Radio, sobre el despliegue de un pequeño número de personal militar de varios países de la OTAN en Groenlandia para participar en ejercicios conjuntos con Dinamarca.

Esto, mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, intensifica sus amenazas de anexar por la fuerza la isla ártica.

“Durante años Europa ha tratado el Ártico como un asunto menor. Ha dejado la gestión en manos de la seguridad que le proporciona Estados Unidos, con esa pequeña base que hay en la isla, porque Washington tenía los medios, la presencia militar autorizada y una estrategia actual”, dijo, agregando que “la isla es importante para ellos”.

Asimismo, aseguró que “Europa ha mirado hacia otros sitios y hacia otras prioridades. Y ese equilibrio ha cambiado. Rusia aumenta de forma importante su presencia en el Ártico, no en la isla, con bases, con su flota, con aviación”.

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ha dicho que todavía no van a enviar tropas. Al respecto, Rodríguez, mencionó que “es una postura legítima, pero yo creo que, para mi gusto, no es la correcta”.

“España debería participar en ese símbolo, porque así da algo de idea de la unidad de la Unión Europea. Si de verdad pretendemos que tenga una política exterior y una política de defensa común, todos deben unir esfuerzos para que realmente sea común. Si España se desgaja de esa comunidad, pues de alguna forma se está saliendo, y no está contribuyendo a que lo sea”, detalló.