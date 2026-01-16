Machado dijo que Rodríguez no representa a Venezuela y confía en una “transición ordenada”

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, declaró este viernes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no representa al pueblo de su país y se mostró confiada en que habrá una “transición ordenada”.

“Estoy profundamente, profundamente convencida de que tendremos una transición ordenada. Estamos atravesando una fase compleja. En este momento, ellos están haciendo parte del trabajo sucio”, declaró en una rueda de prensa en Washington un día después de reunirse en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump.

La líder opositora dijo que Rodríguez, quien fuera vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, es “la principal aliada y representante del régimen ruso, del chino y del iraní”, pero no representa al pueblo venezolano.

Para Machado, la transición política en su país derivará en “una Venezuela orgullosa que se convertirá en el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás”.

La líder opositora mantuvo el jueves un almuerzo privado con Trump en la Casa Blanca, el primer encuentro entre ambos, que se produjo menos de dos semanas después del operativo estadounidense para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

Durante la reunión, Machado, quien hasta ahora ha sido excluida por Trump del proceso de transición, regaló al líder estadounidense la medalla del Nobel de la Paz, un galardón deseado por el mandatario, como “gratitud” por su postura sobre Venezuela.

“Ahora nos enfrentamos a un proceso muy complejo y delicado, y como venezolanos, estamos profundamente agradecidos con el presidente Trump, su equipo, su Administración y el pueblo de los Estados Unidos, porque se necesitó mucho coraje para hacer lo que hizo”, dijo Machado en la rueda de prensa.

Machado agregó que su mensaje para el pueblo venezolano es que Venezuela será libre, y eso se logrará con el apoyo del pueblo de Estados Unidos y del presidente Donald Trump".