Al menos doce muertos en ataques israelíes en Gaza desde el 15 de enero, según Sanidad

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza elevó a 12 los muertos por ataques israelíes desde el jueves, a pesar del alto el fuego vigente y el reciente anuncio de Estados Unidos de su evolución hacia una segunda fase.

“Número total de personas que llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas, hasta las 11.00 (9.00 GMT) de hoy: 14 mártires (incluidos 12 nuevos mártires y dos cuerpos recuperados) y 18 heridos”, señala el parte de Sanidad, publicado este viernes en sus canales oficiales.

El Ejército de Israel, por su parte, aseguró que estos ataques estaban dirigidos contra comandantes del grupo islamista Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

Con estas cifras, los muertos en ataques del ejército de Israel durante el alto el fuego (que entró en vigor el pasado 10 de octubre) ascienden a 463.

Hasta ahora uno de los líderes de Hamás, Osama Hamdam, ha confirmado la muerte en los ataques ayer de un comandante del brazo armado de la organización (las Brigadas Al Qasam) identificado como Mohamed Al Hawli.

Esta noche, según el diario The Times of Israel, otro bombardeo israelí en el campamento de refugiados de Nuseirat (centro de Gaza) mató a un comandante de las Brigadas Al Quds (el brazo armado de la Yihad Islámica Palestina), Ahraf Al Jatib.

En el caso de Al Jatib, su mujer también murió en el ataque. La prensa israelí recoge que en el ataque contra la vivienda familiar de Al Hawli murieron otras cinco personas, entre ellas su mujer y su hija.

El jueves, el Hospital Mártires de Al Aqsa de Deir al Balah (centro) registró dos muertos por un ataque contra el patio trasero de una vivienda, uno de ellos identificado como Said Jaled Al Jalou a EFE por un familiar.

Además, dos personas murieron por fuego israelí en el cruce de Al Alam, en la zona de Mawasi de Rafah (sur de la Franja). Según fuentes del complejo médico Al Naser, el Ejército israelí impidió a los equipos de emergencia acceder al lugar para recuperar los cuerpos.

Este viernes, fuera del registro de Sanidad (que incluye víctimas hasta las 11.00 hora local), el Hospital Nasser de Jan Yunis (sur) confirmó la muerte de un hombre de 62 años al que identificó como Sabah Ahmed Ali Abu Jamea.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, señaló que Abu Jamea fue víctima de disparos desde un vehículo del ejército israelí en el oeste de Jan Yunis, en un ataque en el que otras personas resultaron heridas.

El Ejército de Israel asegura en su comunicado este viernes que los ataques son una “respuesta a la flagrante violación del acuerdo de alto el fuego previamente esta semana en el oeste de Rafah (en el extremo meridional de Gaza)”.

La violación mencionada por las fuerzas armadas alude a un tiroteo el martes en Rafah entre las tropas israelíes y un grupo de presuntos milicianos palestinos. Los soldados mataron a seis palestinos durante el encuentro.