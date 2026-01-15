Arabia, Qatar y Omán convencieron a Trump de “darle una oportunidad” a Irán, dijo responsable saudí
Las tres potencias realizaron un esfuerzo diplomático para convencer al mandatario de Estados Unidos dar una pausa en medio de las tensiones entre ambos países
Arabia Saudita, Catar y Omán disuadieron al presidente estadounidense Donald Trump de atacar a Irán, ya que temían “graves reveses en la región”, afirmó este jueves a AFP un alto responsable saudita.
Las tres potencias del Golfo llevaron a cabo “un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones”, indicó el alto funcionario, que habló bajo condición de anonimato.
“La comunicación continúa para consolidar la confianza ganada y el buen ánimo actual”, añadió.
Parte del personal de una base militar estadounidense en Qatar fue evacuado el miércoles y las misiones diplomáticas de Estados Unidos en Arabia Saudita y Kuwait extremaron la precaución, por el temor a represalias de Irán ante una posible intervención estadounidense.
Washington ha repetido en varias ocasiones que podría responder a la violenta represión del gobierno iraní contra las protestas.
El gobierno iraní advierte por su parte que respondería atacando objetivos militares y navales de Estados Unidos, que tiene numerosas bases en la región del Golfo.