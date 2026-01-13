Mark Rutte calificó de “repugnante” la represión en Irán y aseguró que aliados están pendientes

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, consideró este martes 13 de enero, de “repugnante” la represión de las autoridades de Irán contra sus ciudadanos, y garantizó que los países de la Alianza Atlántica están en “contacto constante” sobre esa crisis.

“Este régimen opresivo de Teherán está aplicando ahora una fuerza y una violencia masivas contra su propia población. Hay muchos informes que hablan de numerosas muertes. Me parece repugnante”, indicó Rutte durante un debate organizado por el grupo de los liberales en el Parlamento Europeo.

Rutte aseguró que los aliados de la OTAN “están abordando esta crisis día tras día, en contacto constante”.

“Creo que todos estamos de acuerdo en que deseamos lo mejor para Irán, y en particular no para los dirigentes, sino para el pueblo iraní”, concluyó.

Rutte llamó la atención sobre “lo que los dirigentes están haciendo contra su propia población, personas que protestan pacíficamente para expresar claramente sus opiniones”.

“No olvidemos que la democracia no es solo los parlamentos. Sí, los parlamentos son muy importantes, se lo aseguro, pero la democracia no es solo el Parlamento, es los parlamentos más los medios de comunicación libres, más el derecho a protestar y a expresar tus opiniones”, recalcó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que “cesen los asesinatos” en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la “ayuda está en camino”.

El lunes, Trump dijo que impondría un arancel del 25 % a toda nación que “haga negocios” con Irán, en una nueva vuelca de tuerca en la campaña de presión económica a Teherán.

Según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, al menos 544 personas han muerto en este levantamiento ciudadano, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos contabilizó 648 manifestantes muertos, incluidos nueve menores.

Las víctimas mortales de la represión podrían subir hasta 3.000 según la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición que basa sus cálculos en fuentes locales, hospitales, o familiares.