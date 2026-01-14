Se acerca la recta final del proceso de matrículas en los municipios no certificados de Antioquia

Antioquia

La Gobernación de Antioquia informó que continúa abierto el proceso de matrículas en las instituciones educativas oficiales a cargo del departamento, en los 116 municipios no certificados, con el objetivo de garantizar el acceso y la permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo durante el año 2026.

El gobernador Andrés Julián Rendón señaló que se espera la matrícula de más de 380 mil estudiantes y reiteró que el proceso es sencillo, gratuito y sin intermediarios.

“Desde el día de ayer arrancaron las matrículas para las instituciones de educación oficiales a cargo del departamento de Antioquia.

No se necesitan intermediarios; basta con que el acudiente se acerque con el documento de identidad del estudiante y el certificado de haber cursado el año anterior a la institución educativa oficial más cercana para agilizar el trámite”, explicó el mandatario.

Desde la Secretaría de Educación de Antioquia se indicó que el proceso está dirigido a estudiantes de primera infancia, educación básica y media.

Los padres de familia o acudientes deben acercarse directamente a la institución educativa más cercana a su lugar de residencia. En los casos de estudiantes con discapacidad o trastornos del aprendizaje, se debe presentar el certificado médico correspondiente.

Como parte del seguimiento que adelanta la administración departamental, el gobernador destacó el fortalecimiento de los programas que garantizan la permanencia escolar, como el transporte escolar y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como las inversiones en infraestructura educativa.

“Estamos mejorando más de 2.800 sedes educativas, incluyendo el acondicionamiento de restaurantes escolares, para que nuestros niños y jóvenes estén en ambientes amigables y puedan emprender este año su escolarización”, afirmó Rendón.

La Gobernación de Antioquia reiteró que el proceso de matrícula es completamente gratuito y recordó que el calendario académico 2026 iniciará el 19 de enero y finalizará el 29 de noviembre. Para resolver inquietudes, la ciudadanía puede comunicarse con la Secretaría de Educación a través del correo electrónico simatantioquia@antioquia.gov.co.