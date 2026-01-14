Gobierno Trump y los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia se reunieron durante 50 minutos

El vicepresidente y el secretario de Estado de EE.UU., J.D. Vance y Marco Rubio, y los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia, Lars Løkke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, han mantenido este miércoles 14 de enero, una reunión en la Casa Blanca que ha durado unos 50 minutos y que ha girado en torno a los persistentes deseos de Washington de anexionarse la isla dependendiente de la corona danesa.

Tras la reunión, celebrada en el Edificio Ejecutivo Eisenhower, en el complejo de la Casa Blanca, la embajada de Dinamarca ha programado una rueda de prensa de Rasmussen y Motzfeldt que está previsto que arranque a las 19:00 GMT.

El encuentro, solicitado por las autoridades danesas y groenlandesas, se produce en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado la presión para tomar el control de Groenlandia, alegando intereses de seguridad nacional para su país.

Lea también: Trump insiste en retirar fondos a ciudades con políticas para proteger a migrantes

El propio Trump reiteró hoy en un mensaje en Truth Social que con Groenlandia en “manos” de su país la OTAN será mucho más eficaz y agregó que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.

Tanto el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, han rechazado la posibilidad de que Estados Unidos se haga con la isla, ya sea mediante una compra o por la fuerza militar.

Le puede interesar: Suecia anunció envío de oficiales militares a Groenlandia para preparar maniobras aliadas

El Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció que, a partir de este miércoles, aumentará la presencia militar y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

Varios países europeos, encabezados por Reino Unido y Alemania, han informado esta semana que estudian la posibilidad de que la OTAN refuerce su presencia en la isla para disuadir las amenazas de Trump.