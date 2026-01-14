Delcy Rodríguez: Venezuela “abre un nuevo momento político” en medio de liberaciones

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su país “se abre a un nuevo momento político”, en pleno proceso de excarcelaciones tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en un bombardeo estadounidense.

“El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”, dijo Rodríguez a periodistas en el presidencial Palacio de Miraflores, en Caracas.

Rodríguez reportó 406 liberaciones de presos políticos desde diciembre, en un proceso que aseguró fue iniciado por Maduro.

Liberación de extranjeros

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció que el ciudadano peruano Marco Antonio Madrid fue liberado por las autoridades de Venezuela, donde estaba encarcelado desde fines de 2024.

De Zela declaró a medios locales que la Cancillería peruana ha recibido “la confirmación” de que Madrid ha sido puesto en libertad, aunque no ofreció mayores detalles sobre el caso.

El peruano, de 31 años, fue arrestado en diciembre de 2024 tras ser acusado de conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro y estaba recluido en la prisión El Rodeo I, según declaró la semana pasada su esposa a la cadena local ATV.

Cifras a medias

Pero la oenegé especializada Foro Penal contabiliza alrededor de 180 excarcelaciones desde entonces, al sumar dos tandas de diciembre y los liberados en el actual proceso, que transcurre a cuentagotas.

Una nueva tanda de excarcelaciones se produjo el miércoles, en la que 17 periodistas y trabajadores de la prensa fueron liberados, entre ellos el reconocido activista opositor Roland Carreño.

“Queremos informar que no ha culminado aún, ese proceso se mantiene abierto”, afirmó la mandataria interina.

Rodríguez detalló que el proceso de excarcelaciones incluye crímenes relacionados con “el orden constitucional”, así como “el odio, la violencia y la intolerancia”, y no “delitos graves” como homicidio y narcotráfico.

Cientos de personas han sido detenidas y procesadas bajo cargos de “incitación al odio” y “traición a la patria”, especialmente en contextos electorales y de protestas opositoras.