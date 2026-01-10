En Cartagena vehículo por poco se va al mar tras sufrir accidente en Av. Santander
La camioneta fue frenada por una baranda de protección que se ubica a un costado de la vía
Las condiciones húmedas del asfalto y un posible exceso de velocidad, habrían sido las causales de un accidente de tránsito en la Av. Santander de Cartagena, que por poco, no terminó con un saldo trágico.
El siniestro vial que involucró a una camioneta, ocurrió a escasos metros de la curva de Café del Mar (sentido hacia Bocagrande), donde el vehículo impactó de forma violenta contra la baranda metálica ubicada a un costado de la vía, que por fortuna, impidió el ingreso del automotor al mar.
De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, no hubo pérdidas humanas; solo la destrucción de la parte frontal del carro. Unidades del DATT atendieron la novedad y realizaron el procedimiento judicial correspondiente.